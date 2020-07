View this post on Instagram

В Директе и в воскресной рубрике с вопросами меня часто спрашивают о том, почему я не веду корпоративы. ⠀ Я перестала вести их лет 10-12 назад. Хорошо помню свое последнее мероприятие в «Сафисе», которое я вела вместе с Ваней Ургантом. Юбиляр, который нас «выписал», то ли неровно ко мне дышал, то ли я его чем-то раздражала. Что бы ни было причиной, факт остаётся фактом: он весь вечер препирался со мной на сцене. Надо сказать, что такой вот тип людей сопровождал всю мою «корпоративную» карьеру. Может быть, они жаждали стать героями моих интервью или так сильно желали общения, что давали волю чувствам на собственных мероприятиях. ⠀ Примерно в то же время мне довелось поговорить с одним из моих товарищей — успешным бизнесменом, щедрым меценатом и одним из самых светлых умов в нашей стране. Он помогал и помогает очень многим творческим людям и является для меня беспрекословным авторитетом. ⠀ Я поделилась с ним своим опытом ведения мероприятий и вслух задалась вопросом о том, как я буду вести их лет в 50. Товарищ мой спросил меня: а ты не хочешь уйти в тень? Но как уйти от таких денег, которые обеспечивают твоей семье определенный уровень жизни?) ⠀ — А ты попробуй, — ответил мне мой товарищ. — Если не попробуешь, то других денег и не найдешь. Откажешься, да, будет тяжело, но ты пройдешь через некоторое очищение и наверняка найдешь другой способ заработать эти деньги. Ну а не найдешь — вернёшься, а заодно поймёшь, что это и есть твой уровень. ⠀ Этот разговор и стал той финальной точкой, после которой я решила отказаться от ведения корпоративных мероприятий. Предлагали и предлагают по-прежнему много, но мой директор Табриз решает вопрос по-своему, называя заведомо неподъемный ценник. Особо настойчивые желающие в ответ грозятся набрать меня лично, но пока, слава богу, не дозвонился никто) ⠀ А вы пробовали сменить привычную работу с большой зарплатой на неизвестность — и что из этого получилось?