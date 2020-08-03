Украинцы сделали «трагическую ошибку», избрав действующую власть, заявила депутат Верховной рады, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире канала «112 Украина».

Однако, подчеркнула она, есть возможность исправить эту ошибку, поскольку в этом году в стране пройдут региональные выборы.

«Сейчас, как раз, если мы поняли, что была допущена тяжелая, трагическая ошибка, что была выбрана такая власть, что был выбран такой президент, потом правительство невежд и непрофессионалов, то сейчас можно это исправить» — отметила Тимошенко.

Также, по словам депутата, большинство граждан Украины, почти 70 процентов, считают, что страна движется не в правильном направлении.

Ранее Рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.