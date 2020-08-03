МОСКВА, 3 августа. Депутат Верховной рады, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинцы сделали «трагическую ошибку», избрав действующую власть.

По ее словам, на данный момент более 70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, и они не согласны с действующим правительством в выбранном курсе.

При этом Тимошенко подчеркнула, что ошибку еще можно исправить, так как в этом году в стране пройдут региональные выборы.

«Сейчас, как раз, если мы поняли, что была допущена тяжелая, трагическая ошибка, что была выбрана такая власть, что был выбран такой президент, потом правительство невежд и непрофессионалов, то сейчас можно это исправить» — сказала Тимошенко в эфире канала «112 Украина».

Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы. Однако они не будут проводиться на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Украинские власти заявляли, что проведение там выборов возможно только после получения Киевом контроля над российско-украинской границей.

Ранее радио Sputnik сообщило о реакции МИД РФ на решение Рады о выборах.

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