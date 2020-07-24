На Украине приняли решение на семь процентов повысить цены на газ, заявила депутат Верховной рады, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире канала «112 Украина».

Она отметила, что решение принято органом, подчиняющимся Владимиру Зеленскому, при этом, подчеркнула парламентарий, она не ожидала, что получится такая ситуация. Кроме того, добавила депутат, рыночные цены на голубое топливо, наоборот, значительно снизились с начала года — со 148,3 до 56,3 доллара за тысячу кубометров газа, по ее оценке.

«Недавно было принято решение — это орган, который прямо подчиняется президенту, — повысить цены на газ на семь процентов. Для этого нет абсолютно никаких оснований. <…> За время, когда началось падение цен на нефть и газ, в три раза на европейской бирже, на европейском рынке оптовом упала цена на газ», — отметила Тимошенко.

По ее мнению, действия киевских властей «маразматичны».

«Когда был президент Порошенко, в Европы были созданы посреднические компании, которые им контролируются и которые пропускали через себя газ, накручивали цену и потом продавали газ людям в три раза дороже. Так вот, что самое обидное — что пришел новый президент, я от него ожидала, что он за неделю введет правило: украинский газ — украинцам и европейский газ без наценки — украинцам, раз уж так пошло. К сожалению, остались те же самые посредники в Европе, те же самые «фирмы-прокладки» — те, в которых остается часть откатов. И потом не напрямую от оптовых поставщиков, а через те «прокладки» далее продолжается поступать газ на Украину, и НАК «Нафтогаз» увеличивает бесконечно цену на газ на украинский, и люди все это потребляют», — посетовала депутат.

Поэтому, считает она, что в стране с самой низкой зарплатой в Европе и самыми высокими тарифами живут люди, неспособные купить себе еду.

Ранее пресс-служба «Нафтогаза» сообщила, что на Украине оптовая цена на газ «для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей» в июле выросла на семь процентов по сравнению с июнем, до 2,3 гривны (5,9 рубля) за кубометр.

Правительство Украины с января обязало компанию продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой привязана к стоимости сырья на нидерландском хабе TTF.

Также еще в 2015 году власти возложили на «Нафтогаз» специальные обязательства продавать газ населению по регулируемым правительством ценам. Действие этих обязательств неоднократно продлевалось, последний раз — до 1 августа 2020 года.