Договор заключенный с «Газпромом» на транзит российского газа может быть расторгнут, заявил в интервью изданию LIGA.net глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, причиной тому может послужить активность депутатов Верховной Рады от фракции «Батькивщина», лидером которой является Юлия Тимошенко.

Ранее, как сообщал «Рамблер», парламентарии обратились в Конституционный суд Украины с требованием признать неконституционным решение о выделении оператора газотранспортной системы из компании «Нафтогаз».

Нововведение действует с 1 января 2020 года и является частью сделки с «Газпромом».

Коболев подчеркнул, что если требование депутатов будет удовлетворено, то Украина рискует получить статус «не выполнившей обязательства по договору», а оператор — лишиться сертификации от Секретариата энергетического сообщества. В результате у "Газпрома", по его словам, появится возможность заявить о пересмотре или разрыве контракта на транзит газа

Резюмируя вышесказанное, Коболев выразил уверенность, что победа Тимошенко в Конституционном суде негативно скажется на газовой отрасли Украины и позволит России считать себя победителем в сложившейся ситуации.

В марте, как сообщал "Рамблер", стало известно, что глава «Нафтогаза», будучи в США, обсудил с американскими властями способы, как можно воспрепятствовать строительству российского газопровода в Европу «Северный поток-2». При этом он подчеркнул, что главное препятствие в реализации проекта уже создано — санкции со стороны руководства США.