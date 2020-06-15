Находке от 3 до 5 млн лет.

Супруги из США Джессика Роуз-Стандафер Оуэнс и Саймон Чендли Оуэнс гуляли по берегу реки Стоно в поисках зубов акулы, но нашли зуб ее доисторического предка — мегалодона, пишет NDTV.

Река протекает недалеко от города Чарльстон, штат Южная Каролина. Джессика рассказала, что на берегу заметила серые полоски, торчащие из песка. Девушка выяснила, что это гигантские зубы акулы, и записала об этом видео, которое потом разместила в TikTok. Там новость собрала более 1 млн просмотров.

Точные замеры зуба сделали в Музее естествознания Мейса Брауна в Колледже Чарльстона. Научные сотрудники сказали, что находке от 3 до 5 млн лет, ее вес – около 450 г. «Это отличная находка — именно благодаря им Чарльстон известен в мире как мировая столица мегалодонов», — сообщили в музее. Зуб остался у пары.

Мегалодоны — вид вымерших акул, длина которых достигала 18 м, челюсти они могли раскрыть на 3 м.