Соцсеть TikTok намерена нанять еще 10 тысяч сотрудников в США в следующие три года в связи со значительным ростом числа пользователей, сообщил представитель компании Джош Гартнер.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил информацию, что Вашингтон рассматривает возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok. Вашингтон полагает, что личные данные пользователей передаются властям Китая.

Во вторник предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвинил приложение TikTok в слежке за американцами. В рекламе штаба на Facebook говорится, что соцсеть поймали с поличным на том, что она отслеживала пользовательскую информацию в буфере обмена данными в телефоне.

По данным портала Axios, за этот год социальная сеть практически в три раза увеличила число сотрудников в США — с почти 500 в начале года до чуть менее 1400.

Представитель компании заявил Axios, что TikTok намерена нанять сотрудников, занимающихся разработкой, продажами и работой с клиентами. Основная часть новых сотрудников будет принята в офисы в Калифорнии, Нью-Йорке, Флориде и Тенесси.

«Она (компания) поддерживает невероятный рост в стране и следует нашей стратегии по формированию коллектива там, где у нас есть пользователи», — сказал порталу Гартнер.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.