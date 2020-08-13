Вадим Кузнецов. Хоккеист казанского «Ак Барса» Виктор Тихонов сказал Mpravda.com, что поддерживает движение Black Lives Matter и надеется, что оно поспособствует реальным действиям в борьбе с дискриминацией.

Волна протестов прокатилась по США, а затем и по другим странам мира после того, как в мае в Миннеаполисе от рук полиции погиб афроамериканец Джордж Флойд. Акции, нередко сопровождавшиеся погромами, проходили под лозунгами движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), которое ратует за «расовую справедливость». В частности, протестующие снесли десятки памятников различным историческим личностям, которых они обвиняют в расизме.

«Это очень тяжелый вопрос для Америки. Очень длинная история, связанная с этим. Было много несправедливости за последние годы, и даже когда рабство было отменено, шло огромное давление на эту группу населения, им тяжело было продвигаться вперед, перешагивать через определенные барьеры. Хочется, чтобы всё было человечнее. Чтобы у всех были одинаковые права вне зависимости от культуры и цвета кожи. Наша семья поддерживает движение Black Lives Matter, но хотелось бы, чтобы были не только протесты, после которых все забыли о сути через неделю, а действия навстречу и решения, которые бы исправили ситуацию», — сказал Тихонов.

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