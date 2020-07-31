Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ее муж Сергей, находящийся сейчас в СИЗО, «с большим удивлением» узнал о новых обвинениях в свой адрес.

«Хочу поделиться с вами тем, как Сергей воспринял заявление СК о возбуждении в отношении него дел еще по двум статьям и информацию о нем на белорусском телевидении… Новости о том, что о белорусское телевидение показывает его как человека, который связан с задержанными «боевиками» из России, и что «Страна для жизни» якобы работала под контролем некоего российского политтехнолога Шклярова, Сергей узнал с большим удивлением. Ему такие факты из его биографии неизвестны», — написала Тихановская в Facebook.

Она рассказала, что в четверг и пятницу ее мужа в СИЗО посещали адвокаты, «следственных действий не было уже около месяца».

Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая после пикета в Гродно, где произошел инцидент с двумя милиционерами, в рамках уголовного дела по статье «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». Кроме того, 16 июня не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр «Весна» сообщил, что в отношении блогера возбуждено еще одно уголовное дело – за воспрепятствование проведению выборов.

Позже Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении дела против Тихановского по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей, а также по факту приготовления к массовым беспорядкам. Причем в рамках уголовного дела о массовых беспорядках проходят также более 30 россиян, задержанных под Минском как «боевики иностранной частной компании Вагнер».

Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.