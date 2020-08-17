Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что «примет» силовиков, которые «раскаются» и «перейдут на сторону народа».

«Хочу обратиться к людям в форме… Вы должны знать: мы всегда примем вас, если ваши помыслы будут чисты, а раскаяние искренним», — говорится в заявлении Тихановской, распространенном пресс-службой ее штаба.

Она добавила, что белорусы — «одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить». «Мы должны с холодной головой оценивать происходящее, задав себе простой вопрос: кому выгодно наше противостояние, и кто извлекает из этого самую большую пользу для себя? Мы – едины!» — заявила Тихановская.

Она выразила солидарность с теми, кто «защищает свои права всеми мирными способами, в том числе мирными митингами и забастовками».

Тихановская также заявила, что «одной из важных вещей, которую мы не имеем права потерять, является независимость Беларуси». «Она – та константа, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах», — сказала она.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не действующий президент Александр Лукашенко.