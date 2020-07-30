Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что предлагает действующему главе государства Александру Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, провести дебаты «один на один» перед белорусским народом.

"Я отказываюсь от дебатов на государственном телевидении. Дебаты, которые вы предлагаете нам, будут не онлайн, а в записи, и в этом нарушение законодательства. В дебатах, которые вы предлагаете нам, не будет участвовать Александр Лукашенко. Мое предложение – настоящие дебаты, один на один, с Александром Лукашенко", — заявила Тихановская в своем видеообращении, которое разместил в четверг ее штаб.

Как уточнила политик, она предлагает Лукашенко дебаты «в прямом эфире» на площади Бангалор в Минске, перед белорусским народом. «Я жду ответа», — добавила она.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Период предвыборной агитации стартовал 14 июля и продлится до 8 августа включительно.