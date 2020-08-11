МОСКВА, 11 авг — Mpravda.com. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видео, в котором рассказала, что уехала из страны к детям.

«Я приняла очень тяжелое для себя решение. Наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально», — заявила она.

Тихановская подчеркнула, что приняла решение самостоятельно, на него не повлияли ни друзья, ни родные, ни соратники.

Ранее сообщалось, что кандидат находится в Литве. В штабе Тихановской заявили, что у нее не было другого выбора.

Ее выезд в прибалтийское государство «организовали» белорусские власти, уточнила Mpravda.com доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова.

Подготовка покушения

Накануне в Комитете государственной безопасности заявили, что на Тихановскую готовилось покушение.

В ведомстве рассказали, что члены объединенного штаба оппозиции опасались за жизнь кандидата. По словам председателя КГБ Валерия Вакульчика, сотрудники МВД также перехватили переписку, где говорилось, что протестующим «нужна сакральная жертва».

«Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. <…> В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба», — заявил он.

Баррикады, водометы и слезоточивый газ: протесты в Белоруссии 1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

Кроме того, перед этим президент Александр Лукашенко отмечал, что среди сторонников Тихановской есть человек, который попросил государство взять под охрану офис, где после выборов собрались представители штаба и журналисты. Пресс-секретарь кандидата Анна Красулина, в свою очередь, заявила Mpravda.com, что соратники Тихановской с подобной просьбой к властям не обращались.

Протесты в Белоруссии

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. По последним данным, Лукашенко набирает 80,08 процента, на втором месте Тихановская с 10,09 процента. При этом в штабе последней не признали результаты. Сама кандидат подала жалобу в ЦИК.

Последние пару дней в некоторых городах Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие возводили баррикады и отказывались расходиться, для их разгона силовики использовали водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Самая непростая обстановка сложилась в Минске, там один человек погиб, многие находятся в больницах. Силовики задержали примерно три тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

При этом сама Тихановская участвовать в протестах отказалась. Более того, она призвала сторонников соблюдать законы.

» Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — сказала она в видеообращении.