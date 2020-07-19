Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проводит в Минске свой первый предвыборный митинг в этом качестве, передает корреспондент Mpravda.com.

В парке Дружбы народов, где власти разрешили проводить агитационные мероприятия в рамках избирательной кампании и который нелюбим представителями оппозиции за периферийное месторасположение, собрались сотни людей. Там они встретились не только с Тихановской, но и с представителями штабов не прошедших регистрацию в ЦИК в качестве кандидатов в президенты экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало и экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

Ранее три штаба заявили, что решили объединить усилия во время текущей избирательной кампании с целью проведения честных выборов в стране. Они также отмечают, что намерены провести повторные честные выборы после 9 августа 2020 года. «Лицами» этой кампании помимо Тихановской являются представитель штаба Цепкало его жена Вероника, а также представитель штаба Бабарико Мария Колесникова.

Во время своих выступлений на митинге они заявляют о желании добиться всеми законными способами проведения честных и справедливых выборов, призывают сторонников прийти на участки для голосования непосредственно 9 августа и активно участвовать в кампаниях по наблюдению за выборами.

На митинге присутствуют люди разных возрастов, но в основном молодежь, многие пришли с детьми, приехали в парк на велосипедах и самокатах. Выступления Тихановской, а также ее соратниц Колесниковой и Цепкало они встречают аплодисментами, одобряющими возгласами, а также выкрикиванием лозунгов: «Верим, можем, победим», «Живет Беларусь».

У некоторых в руках белые и красные шары, а также традиционные для белорусской оппозиции бело-красно-белые флаги.

Сотрудники милиции никак не обозначают свое присутствие на легальном митинге. В районе парка затруднена мобильная связь, местные СМИ жалуются на невозможность вести прямую трансляцию. Отдельные автомобили, проезжающие мимо парка, продолжительно сигналят в знак поддержки.

Официальных данных минской милиции о численности участников митинга на данный момент нет. Наблюдатели не зарегистрированного властями правозащитного центра «Весна» утверждают, что, по их подсчетам, на митинге собрались около 7 тысяч человек.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, сейчас проходит период предвыборной агитации, который продлится по 8 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. При этом ЦИК отказал в регистрации двум претендентам – Цепкало и Бабарико, однако политики и их сторонники оспорили решения ЦИК в Верховном суде.

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