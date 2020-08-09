Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проголосовала на выборах, передаёт корреспондент Mpravda.com.

Она голосовала на участке №21 в школе №137 на улице Калиновского на восточной окраине города.

Около участка ее встречали несколько сотен сторонников, которые устроили овацию.

Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. В избирательном бюллетене пять фамилий: баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская — супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел.