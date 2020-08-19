Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выпустила обращение к Европейскому совету.

Она призвала лидеров европейских стран не признавать результаты прошедших в республике выборов.

"Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы", — сказала политик.

По ее словам, Национальный координационный совет страны объявит честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей.

Ситуация в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

Сразу после голосования по всей стране начались массовые акции протеста, в первые дни их жестко подавляли силовики, применяя к демонстрантам слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Пострадали сотни людей, в том числе около 120 сотрудников правоохранительных органов, погибли трое митингующих.