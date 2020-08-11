Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила своих сторонников быть благоразумными.
"Белорусы, я призываю вас к <…> соблюдению законов, я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", — сказала политик в своем втором за сутки видеообращении.
Сегодня стало известно, что Тихановская отправилась в Литву, где находятся ее дети. В первом ролике она подчеркнула, что приняла это решение самостоятельно.
Ее доверенное лицо Ольга Ковалькова прокомментировала Mpravda.com, что выбора не было, это «организовали» белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая до этого находилась в СИЗО. Но в «заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», добавила Ковалькова.
По данным белорусского ЦИК, на прошедших в воскресенье выборах Тихановская набрала 10,09% голосов, уступив действующему президенту Александру Лукашенко (80,08%). Ее команда отказалась признать результаты и призвала к мирной передаче власти.
В белорусских городах вторые сутки продолжаются массовые несанкционированные акции протеста против итогов голосования. Митингующие строят баррикады и отказываются расходиться, для их разгона силовики используют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Самая сложная обстановка — в Минске, там один человек погиб, многие находятся в больницах.
«Коктейли Молотова» и первый погибший: ночь протестов в Минске1 из 15
Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.4 из 15
В силовиков полетели "коктейли Молотова".10 из 15
За событиями наблюдало большое число людей.13 из 15
Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.
4 из 15
В силовиков полетели "коктейли Молотова".
10 из 15
За событиями наблюдало большое число людей.
13 из 15
Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.
© AP Photo / Sergei Grits14 из 15
Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.
© AFP 2020 / Sergei Gapon15 из 15
Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.
© REUTERS / Vasily Fedosenko