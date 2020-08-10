Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком республики по итогам выборов на высший государственный пост, сообщили Mpravda.com в понедельник в комиссии.

Ранее представители Тихановской сообщали о ее планах обжаловать итоги выборов, которые состоялись 9 августа.

«Светлана приходила сегодня в ЦИК, жалоба подана», — рассказал представитель комиссии.

Согласно уточненным данным ЦИК, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко на прошедших выборах набирает 80,08% голосов избирателей, Тихановская – 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили Mpravda.com, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.