Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась с заявлением к военным, милиции и протестующим, пишет Sputnik Беларусь.

«Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они — часть народа», — приводит издание ее слова в Telegram-канале.

Также она призвала своих сторонников предотвращать провокации и не давать поводов для применения насилия.

«Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», — отметила она.

В Белоруссии начались массовые протесты после проведения президентских выборов, на которых с большим отрывом лидирует Александр Лукашенко. В некоторых городах милиция задержала протестующих.

Самая накаленная ситуация сейчас в столице. Сотрудники правоохранительных органов применяют водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть пострадавшие. Стычки продолжаются в различных районах города.