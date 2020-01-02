Тигр Борис и тигрица Светлая второй раз принесли потомство. Хищники и трое тигрят попали на фотоловушки в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщил 2 января центр «Амурский тигр».

«В объективы автоматических фотокамер попали сама тигрица с тремя тигрятами, а также предполагаемый отец семейства — тигр Борис», — сказано в сообщении на сайте центра.

«Неожиданная новость, но сам факт является закономерностью, подтверждающий успех программы реинтродукции в Еврейской автономной области», — комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

По его словам, в районе, где замечены тигрята, значительно усилят охрану. Сейчас группировка тигров в регионе, по оценкам специалистов, насчитывает от 13 до 15 особей.

В ноябре 2019 года на территории Приморского края появился заказник «Комиссаровский» площадью более 82,5 тыс. га. Он расположен в ключевых для тигра и леопарда местах — Ханкайском и Пограничном районах.