В конце ноября в России начнется спад заболеваемости коронавирусом, считают в Центре экономических исследований. Карта регионов РФ по распространенности COVID-19 показывает, что сейчас в ряде областей и городов ситуация тяжелая, но можно ждать стабилизации. Тем не менее медики призывают не расслабляться.

Прогноз эксперта по статистике и моделированию ЦЭИ Агаси Тавадяна по дальнейшему течению эпидемии коронавирусной инфекции строится на актуальных статистических данных. Как сообщает РИА «Новости», на основе официальной статистики создана карта России, отражающая степень распространения COVID-19.

Спад почти во всех российских регионах должен начаться к декабрю. В стране есть «зеленые» регионы — там показатель распространения инфекции менее 0,9, то есть позитивный.

Есть также светло-желтые, оранжевые и светло-красные регионы — там индекс находится в диапазоне от 0,9 до 1,2 (от стабильного к неудовлетворительному). Если индекс менее 1, то распространение коронавируса затухает.

В темно-красных регионах ситуация тяжелая — индекс распространения более 1,2.

«Тяжелая ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелии, Псковской области, Чеченской Республике», — сообщил эксперт.

По его словам, плато эти регионы преодолеют позже всех.

Ситуация должна стабилизироваться, добавил он, однако расслабляться не стоит. Необходимо по-прежнему соблюдать нормы социальной дистанции и носить маски, подчеркнул Тавадян. Это — один из основных факторов, влияющих на степень распространения вируса.

В Роспотребнадзоре считают, что заболеваемость коронавирусом начнет снижаться в феврале-марте следующего года. Такое мнение выразил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов.

«Обычно от начала подъема заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней — это два инкубационных периода, поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам», — сказал он. По его словам, в этот период должна наступить «стабилизация процесса».

Если говорить о снижении заболеваемости, то «должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться». «После этого произойдет устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдем в фазу снижения», — считает эпидемиолог.

Он также подчеркнул, что пока в стране нет массовой вакцинации, предотвратить распространение коронавируса нельзя ничем, кроме соблюдения ограничительных мер. «Надевая маску или используя санитайзеры, ты защищаешь не только себя, но и близких. „Драконовские“ меры вводить не нужно, в настоящий момент мы являемся сторонниками убеждения», — добавил Горелов.

Не стоит трепетать перед статистическими данными по росту числа заболевших, призывает эксперт.

«Пугаться статистики абсолютно не нужно. Еще в конце августа-начале сентября я прогнозировал, что произойдет рост в 17-18 тыс. заболевших, потому что это связано с одним и тем же: с тем, что еще недостаточная прослойка населения встретилась с данным вирусом — менее 1%. Поэтому представить себе, что эпидпроцесс закончится при таких цифрах, невозможно», — обратил внимание эпидемиолог.

О том, что Россия может выйти на плато в ноябре, говорил ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Я думаю, что постепенно ситуация стабилизируется, помогут меры, которые были недавно введены и сейчас вводятся постепенно и, я думаю, мы на плато выйдем. Здесь предсказать с большой точностью нельзя, но я думаю, что может занять еще одну-две недели. Я думаю, что в начале ноября мы выйдем на плато», — сказал он.

Кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев заявлял в свою очередь, что бояться новой волны COVID-19 не стоит, коронавирусная инфекция будет проявляться как сезонная болезнь, которая будет набирать силу с изменением погодных условий. Тем не менее организм человека приспособится к COVID-19 и будет переносить его легче.