Хорватский защитник английского «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в питерский «Зенит», утверждает авторитетное британское издание The Times. По информации источника, клубы достигли договоренности о трансфере игрока за 12 млн евро.

«Переговоры велись на протяжении последних двух недель, сделка считается неизбежной», — пишет газета.

Отмечается, что «Зенит» хотел приобрести игрока мерсисайдцев по сниженной цене, воспользовавшись истечением его контракта с «Ливерпулем» в 2021 году, однако английский клуб активировал опцию продления соглашения до 2022 года. Это позволило «Ливерпулю» получить большую выгоду от сделки.

Source: https://t.co/sk4zbAPt6g — Liverpool Chronicle (@LivChron) July 24, 2020

По данным российских СМИ, «Зенит» предложил Ловрену зарплату 2,5 млн евро в год и контракт на 2 года с возможностью продления еще на 1 сезон.

31-летний защитник перешел в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона» за 25,3 млн евро. В составе «Ливерпуля» он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а в сборной Хорватии в 2018 году — вице-чемпионом мира.