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Россияне стали меньше употреблять водку, а в стране существенно снизилась смертность от негативных последствий употребления алкоголя.

Такая тенденция вызвана изменением зимнего климата в России на более тёплый и благоприятный для проживания, следует из исследования, опубликованного в The Times.

По его результатам, выяснилось, что смертность от негативных последствий употребления алкоголя снизилась, существенно снизились случаи отравления алкоголем, а россияне стали чаще пить вино вместо водки, приводит данные издание.

Отмечается, что с 2019 по 2020 год количество случаев отравления алкоголем снизилось на 37%, сообщает RT.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что потепление в России не единственный фактор отказа от алкоголя среди россиян. Положительную роль сыграли антиалкогольная агитация и меры по борьбе с алкоголизмом: ограничения на продажу, запрет на рекламу, повышение налогов на алкогольную продукцию, а также пропаганда здорового образа жизни. В ВОЗ отмечают, что с 2003 года интерес к алкоголю снизился на 43%.

Как писал NEWS.ru ранее, большинство россиян (69%) верят в то, что употребление алкоголя защищает от коронавируса. Аналитики провели опрос более чем шести тысяч граждан и установили, что россияне почти вдвое увеличили покупку алкоголя. Основной причиной массовой закупки алкоголя респонденты называли введение карантина (90%). В тройку самых популярных напитков вошли водка, вино и пиво.

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