«Они маринуют все — огурцы, свеклу и бывших вождей». Британское издание собрало 59 любопытных фактов о России, из которых становится ясно: Россия для Запада по-прежнему страна-загадка.

Чтобы отметить 25-летие распада СССР, мы начали изыскивать необычные факты про такие страны, как Белоруссия, Латвия и Молдавия, а также вспоминать самые удивительные вещи о СССР, в том числе невероятные экспериментальные автобусные остановки.

Наша ода региону продолжается. Вот 59 вещей, которых вы не знали о России.

1. Гитлер планировал дать торжественный обед по случаю захвата Ленинграда в отеле «Астория».

2. Самый великий музей России, Эрмитаж, служит домом для более чем 70 котов, которые охраняют его сокровища от грызунов. Традиция восходит к изданному в 1745 году указу императрицы Елизаветы, дочери Петра Великого. Общая протяженность отделанных мрамором коридоров музея составляет почти 14 миль (примерно 22 километра).

3. Субботник — это день, когда жители российских городов добровольно выходят на улицы, чтобы подмести и привести их в порядок. Субботники появились после революции, но продолжаются и по сей день.

4. Название «Красная площадь» не имеет никакого отношения к коммунизму. Оно происходит от слова «красный», которое когда-то означало «красивый».

5. Сосульки, свисающие с крыш в Москве зимой, настолько велики, что могут убить вас, упав на голову. Поэтому тротуары перед зданиями огораживаются.

6. На станции метро «Площадь Революции» есть бронзовая собака с блестящим носом. Нос сияет, так как считается, что прикосновение к нему приносит удачу.

7. Это не единственная скульптура собаки в России. Есть также памятник Лайке, первой собаке в космосе, отправившейся туда в 1957 году.

8. Суп из куриных лап (холодец) считается деликатесом.

9. Они любят раздевалки. Стоит вам войти в ресторан, музей, бар или галерею, как вас попросят сдать верхнюю одежду и сумку в гардеробную. Лучшими гардеробными эффективно управляют команды бабушек.

10. Дарение цветов местным жителям подчиняется тонким правилам этикета. Вы должны убедиться, что дарите нечетное количество цветов. Четное число следует приносить на похороны.

11. Под мостом, ведущим в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге, имеется фигурка зайца. Она установлена в память о многочисленных зайцах, живших на острове и боровшихся за жизнь в условиях постоянных наводнений. Считается, что если бросить монету в статуэтку, то вам будет сопутствовать удача.

12. По мере удаления от столицы число машин в России резко сокращается, а стиль причесок становится все более странным.

13. Русские занимают четвертое место в мире по пьянству, уступая Белоруссии, Молдавии и Литве, по данным ВОЗ. Великобритания — на 25 месте.

14. Слово «водка» происходит от слова «вода».

15. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин — 63 года, что ниже, чем в КНДР или Ираке. Ожидаемая продолжительность жизни женщин при этом — 75 лет.

16. На острове Итыгран находится так называемая «Аллея китовых скелетов» (Китовая аллея), где аккуратно расположены останки морских млекопитающих.

17. Московская подземка, вероятно, самая красивая в мире.

18. По общепринятому мнению, есть еще одна, секретная подземка «Метро-2», соединяющая военные бункеры.

19. Они маринуют все — огурцы, свеклу и бывших вождей.

20. В Москве можно увидеть увешанные замками деревья. Пары вешают эти замки в доказательство своей любви.

21. В склепе-музее под Монументом героическим защитникам Ленинграда проигрывается только один звук — стук метронома. Во время блокады местное радио передавало стук метронома, чтобы жители знали, что город еще жив.

22. Считается, что только слабак опускает уши своей шапки-ушанки, если температура не падает ниже —20 градусов по Цельсию.

23. Дорожное движение в Москве настолько ужасно, что богатые русские нанимают фальшивые машины скорой помощи, чтобы прорваться через пробки.

24. В московском Парке поваленных памятников (Парке Искусств) выставлено множество старых скульптур советской эпохи, а также образцы современного искусства.

25. Женщин в России примерно на 11 миллионов больше, чем мужчин.

26. Предположительно, 50% полицейских берут взятки.

27. В Москве есть ресторан, весь персонал которого составляют близнецы.

28. Там не только тундра и тайга, можно погулять и по вулканам.

29. Во многих туристических объектах с иностранцев взимается более высокая плата за вход. Это нечестно, но ничего не поделаешь, и жаловаться бессмысленно. Лучше просто посмеяться, представив себе, как Роман Абрамович платит в пять раз меньше вас, пользуясь скидкой для граждан России.

30. Постник Яковлев знаменит прежде всего как зодчий Храма Василия Блаженного. Легенда гласит, что царь Иван Грозный ослепил его после завершения строительства, чтобы Яковлев не мог более создать ничего похожего.

31. В России больше часовых поясов, чем в любой другой стране, — 11.

32. Хотя обстановка во многом улучшилась, но российские полицейские до сих пор известны тем, что трясут иностранцев за «нарушения с бумагами». Всегда носите с собой все свои документы.

33. Одна из самых больших тайн Второй мировой войны — это судьба Янтарной комнаты, украшенной янтарными пластинами с листовым золотом и зеркалами. Когда-то она находилась в Екатерининском дворце в Царском Селе. Нацисты украли ее и перевезли в Кёнигсберг на реставрацию. Дальнейшая судьба Янтарной комнаты неизвестна.

34. Остров Ольхон, крупнейший на озере Байкал, — это центр шаманизма. На его южном берегу стоит скала Шаманка.

35. Западным лидерам не рады по крайней мере в одном магазине беспошлинной торговли в аэропорту.

36. На каминной полке в Белой столовой в Эрмитаже стоят часы. Они остановились в 2:10 ночи 25 октября 1917 года, когда большевики арестовали находившееся у власти после Февральской революции временное правительство Керенского. В этот момент Россия покатилась в коммунизм.

37. Михаил Горбачев записал альбом романтических баллад. Владимир Путин выпустил ДВД-диск на тему дзюдо.

38. Благодаря России компания «Пепси» в течение короткого периода в 1990-х годах владела множеством подводных лодок (один из крупнейших подводных флотов мира).

39. Не обращаясь за визой, можно посетить Хельсинки в коротком круизе на пароме из Санкт-Петербурга.

40. В России находится один из самых жутких мостов в мире — 439-метровый Небесный мост.

41. В Санкт-Петербурге есть пляж рядом с Петропавловской крепостью. Так называемые «моржи», считающие, что купание в ледяной воде дает целебный эффект, собираются там, чтобы купаться зимой.

42. На Васильевском острове в Санкт-Петербурге сосредоточена довольно странная коллекция достопримечательностей, включая пару египетских сфинксов XV века на набережной и музей биологических курьезов, где хранятся скелет и сердце великана — личного слуги Петра Великого.

43. 1800 лыжников и сноубордистов в бикини собрались на склонах Шерегеша в этом году, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

44. Существует амбициозный план по строительству шоссе длиной 20 тысяч километров между Тихим и Атлантическим океаном.

45. В России протекает самая длинная река Европы — Волга, длина которой составляет 3690 километров. В нее впадает более 200 притоков, и их общая длина вместе с Волгой — 357 тысяч километров.

46. Российские лагеря каторжного труда, известные как гулаги, вскоре могут стать «туристическими базами». Противоречивый план по привлечению туристов в прошлом году озвучил региональный департамент туризма республики Саха в Восточной Сибири.

47. Каждый год страну посещают примерно 10 тысяч британских туристов. Большинство из них едут только Москву и/или Санкт-Петербург.

48. В Угличе, примерно в 200 километрах от Москвы, красно-белая церковь над Волгой отмечает место, где в 1591 году был убит восьмилетний царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного и последний представитель династии Рюриковичей. Предположительно, его убили по приказу Бориса Годунова. Чтобы успокоить волнения, Москва прислала следователей, и те установили, что царевич случайно упал на нож и зарезался («И так семь раз», — добавили с иронией местные).

49. В России находится самое холодное обитаемое место в мире — Оймякон. 6 февраля 1933 года там была зарегистрирована температура в —67,7 градусов по Цельсию.

50. Русские однажды построили круглый военный корабль.

51. В 1908 году российская олимпийская сборная прибыла на Олимпиаду в Лондон на 12 дней позже, так как в стране еще использовался юлианский календарь.

52. Терско-саамский язык на Кольском полуострове находится на грани исчезновения. На нем говорят всего два человека.

53. Старые марки вы можете купить в маленькой табачной лавке на улице.

54. Согласно биографии Петра Великого, написанной Анри Труайя, царь так любил своих игрушечных солдатиков, что казнил через повешение крысу, которая отгрызла голову одному из них. Он также установил налог на бороды.

55. Существует сеть российских кафе, где все бесплатно, но вы платите за время, проведенное в заведении. Несколько лет назад отделение этой сети появилось и в Лондоне.

56. Озеро Карачай, свалка ядерных отходов, настолько радиоактивно, что вы наверняка погибнете, проведя рядом с ним хотя бы час.

57. Один музей в Санкт-Петербурге утверждает, что среди его экспонатов есть отрезанный половой член Распутина, помещенный в стеклянную банку. Эксперты сомневаются в его подлинности.

58. Русские любят видеорегистраторы.

59. И, по всей видимости, строят лыжный курорт военной тематики.