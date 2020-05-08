По данным на 8 мая 2020 года, тесты на коронавирус сдали более 104 тысяч жителей нижегородского региона. Область входит в топ-15 российских регионов по количеству подобных исследований. Лишь за последние сутки были протестированы 4 983 нижегородца.
Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, пробы на наличие коронавирусной инфекции в регионе были взяты у 104 322 нижегородцев. Средний показатель тестирования по состоянию на 8 мая 2020 года составляет 3 257 человек на 100 тыс. жителей области.
– Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. При этом Нижегородская область входит в топ-15 регионов страны по абсолютному количеству проведенных тестов на коронавирус,
– отметил нижегородский губернатор.
Больше всего проб берут сотрудники лабораторий
- Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД,
- Приволжскогоисследовательского медицинского университета,
- Центра гигиены и эпидемиологии.
Тестируют на коронавирус также в
- Нижегородской инфекционной клинической больнице №2,
- Нижегородской инфекционной больнице №23,
- Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной,
- Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере,
- Приволжском окружном медицинском центре,
а также в
- ООО «АВК Мед»
- и двух лабораториях в Сарове.
Наталия Кучеренко, руководитель регионального управления Роспотребнадзора, отметила:
– Ежедневно в нашей области тестируется несколько тысяч человек. Это достаточно хорошая тенденция, которая позволяет выявлять бессимптомные формы болезни: отмечено увеличение числа таких заболевших с 30% до 45% протестированных. Очень важно, чтобы люди, у которых выявлен COVID-19, но при этом нет симптомов болезни, знали об этом и самоизолировались, под контролем врачей следили за своим здоровьем, берегли себя и окружающих от заражения,
– сказала глава управления ведомства по Нижегородской области.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что по состоянию на 8 мая 2020 года коронавирус зарегистрировали еще у 276 нижегородцев.