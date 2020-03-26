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Тест на наличие коронавирусной инфекции станет доступен в России всем желающим. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире программы «Время» на Первом канале, опубликованный на сайте телеканала.

Как рассказал министр, пройти тестирование можно будет и в коммерческих лабораториях, и в медицинских учреждениях. При этом он предупредил, что делать тест всем подряд не стоит. В первую очередь это следует сделать тем, кто попадает в группу риска: выезжавшим за границу, имевшим контакты с заболевшими, а также имеющим клинические симптомы.

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