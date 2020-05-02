Тест на коронавирус показывает результат не третий день после предполагаемого заражения. Об этом 2 мая в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вирус должен попасть в организм, развиться и только после этого на слизистой носа, самый распространённый способ получить материал — это мазок из носа, мы можем его найти», — сказала она.

Попова отметила, что три дня это самый минимальный срок для обнаружения коронавируса.

В России за прошедшие сутки диагностировали 9623 новых случая заражения. По состоянию на 2 мая в стране зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

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