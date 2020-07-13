Компания Tesla снизила цены на вышедший на рынок в марте электрический кроссовер Model Y. Причины этого шага в компании не объяснили, пишет The Verge.

Теперь кроссовер в версии Long Range в Северной Америке стоит 49 990 долларов (снижение цены составило 3 тыс. долларов), а версия Performance продается за 59 990 долларов, тогда как ранее такой электрокар можно было купить за 60 990 долларов. Вероятно, это снижение цен поможет Tesla увеличить и без того хорошие продажи Model Y.

В конце мая Tesla снизила цены на электромобили Model S, Model X и Model 3, продающиеся в Северной Америке. Так, некоторые версии Model S и Model X подешевели на 5 тыс. долларов, тогда как все модификации более дешевого седана Model 3 потеряли в цене 2 тыс. долларов: самая доступная комплектация Model 3 теперь стоит 38 тыс. долларов. При этом кроссовер Model Y майское снижение цен не затронуло.

Напомним, в начале июля Tesla обнародовала свежие данные о продажах машин. По итогам второго квартала компания Илона Маска поставила клиентам почти 90,7 тыс. электрокаров, несмотря на то что завод компании во Фримонте (штат Калифорния) был закрыт до середины мая. При этом аналитики ожидали, что объем поставок составит около 72 тыс. машин.

Достигнутый показатель немного превзошел результат первого квартала (88,4 тыс. машин). Подавляющее большинство поставок (80 тыс.) пришлось на седаны Model 3 и кроссоверы Model Y. Объемы поставок электромобилей Model S и X составили 10 тыс. штук.