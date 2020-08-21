Невнимательной родителей порой может привести к смерти ребенка, оставленного на заднем сиденье закрытой машины в жаркую погоду. Для предотвращения таких трагедий в компании Tesla работают над специальным датчиком движения для салона. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, компания Илона Маска направила заявку на регистрацию перспективной технологии в Федеральную комиссию по связи США (FCC). Причиной такого обращения стало использование в прототипах сенсоров нелицензированных радаров, работающих в миллиметровом диапазоне и имеющих мощность, превышающую допустимые значения. В заявке компании уточняется, что применение новых сенсоров может уберечь детей от теплового удара и уберечь пассажиров от травм за счет улучшения работы подушек безопасности (радары будут отличать взрослых от детей, что позволит регулировать работу подушек при аварии). Кроме того, в Tesla полагают, что сенсоры смогут напоминать о ремнях безопасности и расширят функционал противоугонных систем.

В настоящее время неизвестно, когда новые радары могут появиться в машинах Tesla. Представитель компании не ответил на соответствующий запрос, пишет The Verge.

Напомним, в начале прошлого год в Tesla Model 3, а также Model S и Model X, выпущенных после августа 2017 года появился специальный режим, который позволяет без опасений на некоторое время оставить в машине собаку. В этом режиме в салоне машины поддерживается заданная температура, а на большом сенсорном экране отображается значение этой температуры, а также сообщение о том, что владелец собаки и машины скоро вернется. Чтобы активировать этот режим, необходимо зайти в настройки кондиционера и выбрать пункт «Собака», а затем настроить комфортную температуру.