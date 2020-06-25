Ранние версии электромобилей Tesla Model S, которые продавались в 2012 году, имели проблемы с батареями, которые могли привести к утечке охлаждающей жидкости и возгоранию. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на бывших сотрудников Tesla, внутреннюю переписку и документы компании.

По данным издания, на тот момент в батареях Tesla Model S было два разных изъяна. Так, независимая компания, проводившая тесты, уведомила руководство Tesla о том, что алюминий, используемый в системе жидкостного охлаждения батареи, был недостаточно прочен. Это могло привести к появлению трещин и повреждений с последующей утечкой охладителя. Кроме того, слабым было и одно из соединений системы — его один из экс-сотрудников Tesla «висящим на ниточке». В этом месте также был велик риск утечки.

В публикации утверждается, что вплоть до конца 2012 года на разных стадиях производства обнаруживались случае утечек охлаждающей батареи жидкости, и руководство Tesla знало об этой проблеме, но Tesla Model S все равно продавали покупателям.

Как напоминает The Verge, в Tesla позиционируют электромобили компании как самые безопасные в мире. В ежегодных отчетах компании также приводится статистика возгораний машин Tesla, согласно которой пожары с ними случаются куда реже, чем с автомобилями с ДВС. Кроме того, за годы производства Model S инженеры компания значительно усовершенствовали конструкцию электрокара, снизив риск возгорания. При этом стоит отметить, что горящие электромобили плохо поддаются тушению — чтобы ликвидировать пожар, обычно приходится целиком погружать электрокар в воду.

Напомним, в середине июня сообщалось, что запас хода электромобиля Tesla Model S Long Range Plus, рассчитанный по методике Агентства по охране окружающей среды США (EPA), впервые превысил 400 миль и составил 402 мили (647 километров), что является рекордом для серийных электрокаров.