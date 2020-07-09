Американский компания Tesla в скором времени создаст автомобиль с поддержкой автономного вождения пятого уровня, предусматривающего, что машине не требуется водитель. Об этом 8 июля заявил глава Tesla Илон Маск, выступая по видеосвязи на шанхайской конференции по искусственному интеллекту.

По словам Маска, Tesla сможет достичь базовой функциональности этой технологии уже в текущем году. Предприниматель добавил, что компания разрабатывает новые системы охлаждения, которые позволят использовать в автомобилях более мощные компьютеры, передает ТАСС.

Напомним, сейчас электрокары Tesla оснащаются системами автономного вождения, которые позволяют автомобилю двигаться без помощи водителя по некоторым дорогам. При этом в компании регулярно подчеркивают, что автопилот выступает в роли ассистента, и водители должны постоянно держать руки на руле, чтобы в любой момент взять управление на себя. По официальной классификации электромобили Tesla относятся к третьему уровню автономности, отмечает Motor.ru.

Ранее вице-президент компании Bosch по разработке автономных систем вождения Кей Степпер заявил, что появлению полностью беспилотных автомобилей препятствуют юридические сложности и незаинтересованность клиентов. Степпер прогнозировал, что такие машины не станут массовым явлением в ближайшие пять лет.

В апреле прошлого года Tesla представила обновленную систему автопилота для своих электромобилей. Тогда же компания анонсировала проект по созданию сервиса беспилотных такси. Запустить его Илон Маск обещал в 2020 году. Речь шла о том, что стать частью сервиса сможет любой электрокар Tesla, оборудованный новым автопилотом, если его владелец захочет получать дополнительный доход в то время, когда сам не пользуется машиной.