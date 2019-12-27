Народный артист Михаил Боярский в эфире программы «Судьба человека» рассказал о самочувствии супруги — худрука театра имени Ленсовета Ларисы Луппиан, которая в последнее время «разрывается между работой и семьей». По словам актера, его жена «теряет здоровье на глазах».

Союзу четы актеров уже больше 40 лет. Став женой Боярского, Луппиан родила ему двоих детей, занялась семьей, но творческую карьеру не забросила. Недавно ее назначили художественным руководителем театра имени Ленсовета. Сегодня Луппиан совмещает работу в театре с воспитанием четырех внуков.

Боярский пожаловался, что супруга совсем не жалеет себя.

«Я ей стараюсь во всем помогать. Ларисе очень сложно разрываться между театром и семьей. Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах», — переживает артист.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Иван Охлобыстин в эфире программы «Судьба человека» заявил, что жена, Оксана Арбузова, — самый главный человек в его жизни. Супругу, которая родила ему шестерых детей, артист в первую очередь ценит за преданность.

При этом артист отметил, что в случае пожара первой из огня будет спасать именно жену, которая может «нарожать еще детей».

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