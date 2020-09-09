Решение правительства, разрешившего иностранцам-собственникам жилья прописывать у себя мигрантов, вызвало беспокойство у россиян. Об этом сообщает «Царьград».

По словам проректора Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова, иностранцы привлекаются в Россию, в том числе и для решения демографической проблемы.

«Одна из форм привлечения иностранцев в Россию — это предоставлением им возможности приобретение жилья. Понятно, что приобретение жилья для россиянина и для иностранца имело разное качество. Это решение правительства уравнивает права пользования частной собственностью», — пояснил он, назвав такой подход «правильным».

Однако, по данным издания, в законах не прописано, сколько человек может быть прописано в квартире, что приводит к феномену «резинового» жилья.

«В связи с этим жители России начали тревожиться: ведь в соседней квартире может вдруг поселиться пара десятков «гостей», среди которых могут быть бандиты или террористы», — подчеркивается в статье.

Как сообщал «Рамблер», ранее в разгар эпидемии в России застряли тысячи трудовых мигрантов. Гражданам Узбекистана, в частности, пришлось долгое время жить в аэропорту: они прошли паспортный контроль, их рейсы отменили, но они не смогли покинуть аэропорт из-за ограничений на въезд иностранцев.