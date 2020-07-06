Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ) обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксировано два обстрела населенного пункта Мортлу, один обстрел населенного пункта Акч-Баэр, один обстрел населенного пункта Сафсафа, один обстрел населенного пункта Джубб-Эз-Заур в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*, — говорится в сообщении.

Щербицкий добавил, что за прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

*Террористическая организация, запрещенная в России