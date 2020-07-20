Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ) обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксирован 1 обстрел населенного пункта Дадих, 1 обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб, 2 обстрела населенного пункта Урум-Эс-Сугра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат Ан-Нусра»*, — сказал он.

Щербицкий сообщил, что подразделениями российской военной полиции продолжается сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Иса и Телль-Тамр, организованное с 25 мая российским Центром по примирению враждующих сторон во взаимодействии с местными администрациями в сирийских провинциях Ракка и Хасеке.

Таким образом, с 25 мая сопровождено более 20 тысяч гражданских автотранспортных средств и свыше 41 тысячи человек, проследовавших в обоих направлениях.

«За прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», — добавил Щербицкий.

*Террористическая организация, запрещенная в России