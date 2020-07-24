Террористы запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Кухбания в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Маарет-Мухос, один обстрел населенного пункта Руайха в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* , — сказал Щербицкий.

Он также отметил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании 2019 года.

Как говорится в сообщении, подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам в провинции Алеппо. Силы армейской авиации также провели воздушное патрулирование по маршруту «аэродром Квайрес – аэродром Метрас – Айн-Иса – Махмудли – аэродром Квайрес».

* Террористическая организация, запрещенная в России