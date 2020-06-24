Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Руайха в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Урум-Эль-Кубра, два обстрела населенного пункта Урум-Эль-Сугра, в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат Ан-Нусра»*, — сказал он.

За прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Щербицкий добавил, что специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной продолжает функционирование.

* Террористическая организация, запрещенная в России