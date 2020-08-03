Боевики «Джабхат-ан-Нусры»* пытались прорвать позиции сирийской армии в районе населенного пункта Хамра, среди правительственных войск есть потери, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«В течение прошедших суток боевики «Джабхат-ан-Нусры»* предприняли несколько попыток прорвать позиции Сирийской Арабской Армии в районе населенного пункта Хамрат. Все атаки боевиков отражены, при этом им нанесён значительный урон в живой силе и технике. Имеются потери и среди сирийских военнослужащих», — заявил Щербицкий.

По его словам, обстановка в южных районах идлибской зоны деэскалации обострилась из-за непрекращающихся провокаций боевиков «ан-Нусры»*. Только в июле Россия зафиксировала в Идлибе более 140 нарушений режима прекращения огня. При этом, отметил Щербицкий, террористы, прикрываясь соглашением о прекращении боевых действий, наращивают свой военный потенциал.

Контр-адмирал подчеркнул, что складывающаяся ситуация в очередной раз подчеркивает необходимость совместных действий РФ и Турции по ликвидации террористов в Идлибе.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Зафиксировано 9 обстрелов населенных пунктов: Раша, Бшарфа, Мамухия в провинции Латакия, Эд-Дмир, Авейджель, Мизнас, Урум-эс-Сугра, Хербет-Джезрая, Бастратун в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра», — заявил Щербицкий.

* Террористическая организация, запрещенная в России