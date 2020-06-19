Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»* в очередной раз обстреляла несколько населенных пунктов в сирийских провинциях, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо, один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*, — сказал он.

Щербицкий также добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны бандитов, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.