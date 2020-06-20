Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»* в очередной раз обстреляла несколько населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксировано два обстрела населенного пункта Хантутин, один обстрел населенного пункта Меладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*, — сказал он на брифинге.

Кроме того, за прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, отметил Щербицкий.

* Террористческая группировка, запрещзенная в России.