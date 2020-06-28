Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Вместе с тем зафиксирован один обстрел населенного пункта Меладжа, один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Икко в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*, — говорится в сообщении.

Щербицкий добавил, что за прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.