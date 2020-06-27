Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Серакаб, один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Арбих в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат Ан-Нусра»*, — сказал он.

Щербицкий добавил, что за прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

* Террористическая организация, запрещенная в России.