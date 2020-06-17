Террористическая организация «Джебхат ан-Нусра»* обстреляла населенные пункты в сирийской провинции Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксировано два обстрела населенного пункта Эрназ, один обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*, — сказал он.

За прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.