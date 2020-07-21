Захвативший автобус с пассажирами в Луцке украинец Максим Кривош освободил трех человек, сообщает украинские СМИ.

Освобождены ребенок, беременная женщина и пенсионерка. Полиция забрала всех трех. В этом принимал участие замглавы МВД Евгений Коваль. Замминистра МВД Антон Геращенко подтвердил в Twitter факт освобождения.

В офисе президента Украины заявили, что президент Владимир Зеленский лично пообщался по телефону с террористом, и уговорил его освободить заложников.

Освободившиеся отметили, что у Кривоша с собой есть большой рюкзак и еще сумка. Ранее сам террорист в общении с журналистами рассказал, что один из его заложников ранен.