Британская полиция оцепляла территорию около домашнего стадиона «Вест Хэма» перед матчем 34-го тура чемпионата Англии по футболу с «Бернли», сообщает Daily Mail.

Встреча команда прошла в среду и завершилась победой «Бернли» со счетом 1:0. По информации издания, перед матчем полиция получила сообщение о угрозе теракта на «Олимпийском стадионе» в Лондоне. Офицерами патруля сообщили о подозрительном автомобиле, припаркованном рядом с одними из ворот стадиона перед началом игры.

Изначально сотрудники стадиона вызывали владельца автомобиля по динамикам, чтобы он немедленно вернулся к своей машине. В это время на место происшествия прибыли дополнительные сотрудники полиции и оцепили территорию. В конце концов владелец автомобиля был найден, с ним была проведена беседа. Отмечается, что полиция не производила арест.

Как сообщается, такие меры безопасности были предусмотрены из-за угрозы террористической атаки на фоне опасений, что меньшее количество присутствующих на стадионах может сделать спортивные объекты более уязвимыми.