Термостат для машины является небольшой, но очень значимой деталью для поддержания температуры двигателя. Настоящий термостат не требует к себе слишком много внимания или каких-то особенных условий технического обслуживания. Он работает достаточно спокойно, за что многие автомобилисты его и полюбили. Но если он вдруг выходит из строя, то приходится отправлять автомобиль в СТО.

Термостат нужен в первую очередь для того, чтобы регулировать рабочую температуру двигателя. Для него нужно держать температуру в диапазоне от 80 до 97 градусов, всё зависит исключительно от типа двигателя. Нужно чтобы температура держалась в обозначенных пределах, иначе моторное масло не будет должным образом расходиться по поверхности, что в конечном итоге приведёт к поломкам. Кстати, корпус термостата вы можете приобрести на сайте avtoindustriya.com по выгодным ценам уже сегодня.

Машине необходимо хороший прогрев, чтобы можно было нормально передвигаться. Регулирование процесса охлаждения – очень важный показатель, который позволит избавиться от необходимости переживать за общую работоспособность автомобиля. В основу термостата заложен цилиндр, наполненный материалом с большим коэффициентом термического расширения. Наполнение может быть жидким или твёрдым. Твёрдый наполнитель, как правило, состоит из дистиллированного воска, смешанного с медью, графитовым порошком и алюминием.

Корпус цилиндра специально покрывается гофрированной медью с хорошей теплопроводимостью. Герметично перекрытый медный цилиндр покрывается специальным материалом, который позволяет хорошо герметизировать устройство. Вся конструкция получается достаточно плотной. Чем более жаркий климат, тем более холодным должен быть сам термостат. Потому что в условиях, когда стоит жара, двигатель будет нагреваться существенно быстрее, из-за чего радиатор может попросту не справиться с нормальным охлаждением антифриза. Поэтому нужно обращать внимание на температуру плавления. Она должна быть низкой в случае жарких погодных условий и высокой, в случае той же Сибири. В старых транспортных средствах может использоваться вариант с одним клапаном, но для современных машин чаще всего используется вариант с двумя клапанами.