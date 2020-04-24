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Депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова готова помочь с восстановлением моста в поселке Борисоглебский Ярославской области, который она открывала в 2015 году.

«Валентина Владимировна, если что-то исполнительной власти от неё потребуется, конечно, всегда поможет землякам. Мы это обсудим», — сказал помощник депутата Андрей Родионов изданию «Подъем».

Пешеходный мост через реку Устье был построен в 2015 году. На его строительство было выделено 20 млн рублей, а на церемонию открытия моста приезжала Валентина Терешкова, которая тогда баллотировалась в Госдуму.

21 апреля мост через Устье обрушился из-за сильного ветра. По словам главы Борисоглебского района Владимира Попова, мост до сих пор находится на гарантии, но компания, которая занималась строительством в 2015 году, обанкротилась, и на восстановление сооружение придется просить деньги у властей региона.

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