Каждый четвертый опрошенный невролог сталкивался с осложнениями терапии стволовыми клетками

Побочные эффекты от недоказанной терапии стволовыми клетками встречаются чаще, чем можно себе представить.

Пациенты, страдающие от необратимых повреждений спинного или головного мозга, или имещие прогрессирующие неврологические заболевания, часто встречаются с крайне скудным арсеналом в методах лечения таких патологий. Этот факт делает их легкой "приманкой" для клиник, использующих терапию стволовыми клетками. Зачастую эти учреждения работают за рамками имеющихся регуляторных механизмов, действующих в медицинской среде, при этом данные методы лечения на настоящий момент практически не имеют доказательной базы, несмотря на их высокую стоимость. Многие пациенты могут платить от $25,000 до $50,000 за курс процедур по лечению рассеянного склероза или паралича, включающих физиопроцедуры и инъекции стволовых клеток.

Для полноценной оценки эффективности терапии стволовыми клетками в неврологии, исследователи из Института нейронаук Охайо провели национальный опрос в академической среде неврологов.

Результаты опроса показали, что плохие исходы в данных методах лечения встречаются намного чаще, чем можно было представить. Каждый четвертый опрошенный невролог сталкивался с осложнениями терапии стволовыми клетками: инфекции, инсульт, новообразования в спинном мозге, припадки и даже с летальными исходами. 73% неврологов заявили, что существует необходимость в большем уровне обучения пациентов.

"Терапия стволовыми клетками дает надежду многим пациентам – не только тем, у кого имеется терминальная стадия заболевания, но и тем, для кого современные методы лечения оказались неэффективными. Многие из них ищут "натуральные" способы лечения. Я провел многие часы, объясняя пациентам как работает иммунотерапия в предотвращении рецидивов рассеянного склероза или оптиконейромиелита, но когда они меня спрашивали, поможет ли им это снова ходить или видеть, мне приходилось честно отвечать "нет", – рассказывает директор отделения нейроиммунологии и нейроинфекций Гарвардского университета.

Главная цель опроса заключалась в том, чтобы установить частоту возникновения осложнений терапии стволовыми клетками, а также готовность неврологов консультировать своих пациентов по поводу этого метода лечения. Большинство врачей заинтересовано в том, чтобы настоящая клеточная терапиия вошла в реальную клиническую практику, но это потребует длительное время, а также строгих и воспроизводимых исследований.