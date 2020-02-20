При наличии определенных заболеваний горячий душ имеет ряд противопоказаний. О них рассказал врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин, интервью с которым опубликовала «Вечерняя Москва» 20 февраля.

Прежде всего горячий душ и ванну не следует принимать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Речь идет о заболеваниях в средней и тяжелой форме, если недуг на первоначальном этапе, то горячий душ допустим», — отметил терапевт.

При этом, по его словам, время водной процедуры не должно занимать более 20 минут.

Кроме этого, принимать душ или ванну с температурой воды выше 35 градусов нельзя пациентам, у которых диагностирован сахарный диабет в стадии декомпенсации с осложнениями в виде макроангиопатии сосудов.

Тем, у кого есть кожные заболевания (псориаз, дерматит и т.д.), а также людям с нарушениями в работе пищеварительной системы горячие водные процедуры тоже противопоказаны, так как они могут спровоцировать обострение.

В группе риска находятся люди с варикозным расширением вен, люди пожилого возраста, женщины в период беременности и младенцы.

При простудных заболеваниях горячий душ или баня, наоборот, очень полезны, но только в том случае, когда острый период болезни уже прошел, а температура тела не превышает 37 градусов, иначе горячая ванна нарушит работу иммунитета.

19 февраля американские ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что картофель, который считается вредным продуктом для людей, желающих сохранить фигуру, способствует улучшению показателей здоровья человека. По результатам проведенного исследования выяснилось, что у тех, кто ел картошку, маркеры кардиометаболического риска, в том числе уровень глюкозы в плазме крови, холестерин, сывороточный инсулин и артериальное давление, были лучше, чем у группы, питавшейся гарнирами из круп.