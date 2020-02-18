Повседневными привычками, которые более всего противоречат принципам гигиены, являются постоянное использование смартфона, а также привычка грызть небольшие предметы, считает врач-терапевт Алексей Водовозов. Интервью с ним во вторник, 18 февраля, опубликовала «Вечерняя Москва».

«Не так безобидна привычка грызть кончик ручки, карандаш и даже покусывать какие-нибудь небольшие предметы, типа карточек. Мало того что это не совсем гигиенично, привычка кусать карандаш может пагубно сказаться на состоянии зубов», — отметил Водовозов.

По его словам, эта привычка разрушает эмаль зубов, причем такому риску подвергают себя также люди, которые в своей работе постоянно «перекусывают» что-нибудь — швейную нить, скотч, зачищают электропровода.

Что касается постоянного использования смартфона, то Водовозов подчеркнул, что гаджет является самым грязным предметом из тех, которыми люди пользуются наиболее часто — это подтверждено исследованиями и связано с тем, что смартфон остается с его владельцем везде — в общественном транспорте, туалете, за обеденным столом.

Терапевт порекомендовал владельцам гаджетов периодически протирать их антибактериальными салфетками, но предостерег от использования спиртосодержащих жидкостей, так как можно повредить экран.

Кроме этого, постоянное использование смартфона вызывает интернет-зависимость, может стать причиной ДТП, испортить зрение и осанку.

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