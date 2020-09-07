Воспаление лёгких (пневмонию) может, в том числе, вызвать сильное переохлаждение, рассказал врач-терапевт Кирилл Глибко. Он объяснил, как правильно согреться, если вы попали под дождь и замёрзли.

легкие

— Если вы попали под дождь, дома в первую очередь примите горячий душ, вытритесь, выпейте чашку горячего чая, чтобы внутренне прогреться. Это лучшее прогревание, чем алкогольные напитки. Затем наденьте шерстяные носки, ноги должны быть в тепле, — отметил врач.

Он подчеркнул, что «просто так здоровый организм не простудится»: либо человек уже заболевал, либо произошло сильное переохлаждение. Медик также посоветовал использовать вакцину от пневмонии и от гриппа, она называется «Пневмо 23».

— Особенно она показана пациентам пожилого возраста и пациентам с ослабленным иммунитетом — это, в первую очередь, сахарный диабет, бронхиальная астма, ХОБЛ, — объяснил медик.

Пневмония – острое воспалительное заболевание, поражающее органы дыхания, преимущественно легкие. Основными возбудителями инфекционных пневмоний являются бактерии – пневмококки, стафилококки, стрептококки. Стафилококковая и стрептококковая формы встречаются редко – болезни, вызванные этими возбудителями, развиваются как осложнение после гриппа или невылеченных вирусных инфекций.

Основным симптомом воспаления легких является сухой кашель, высокая температура, недомогание. Через некоторое время во время кашля выделяется мокрота, может появиться боль в боку, одышка. Обязательна медицинская помощь, иначе возможен летальный исход.